"Nelle chiacchierate con l’Atalanta la cessione di Andrea Pinamonti (valutato dall’Inter 20 milioni) è stata scorporata ormai del tutto dalla trattativa per Merih Demiral: il turco piace ad Ausilio, e non certo da oggi, e per portarlo a Milano si proverà un prestito con riscatto per la prossima stagione - racconta la Gazzetta -. Le cifre sono poco più alte di quelle di Pinamonti, ma in entrambi i casi a fare la differenza potrebbe essere la formula definitiva dell’affare e le tempistiche di pagamento. Anche su Nikola Milenkovic, forse il preferito, i nerazzurri si scontrano con l’impossibilità di pagare subito i 15 milioni chiesti dai viola. È in agenda un ulteriore incontro all’inizio della prossima settimana con l’agente del difensore Fali Ramadani, l’uomo che più spinge per questa soluzione, ma è chiaro che per chiudere in tempi brevi servirà uno sforzo della società".

E intanto per Lorenzo Pirola è pronto il rinnovo fino al 30 giugno 2027: passo propedeutico al prestito con diritto di riscatto e controriscatto alla Salernitana.