"Quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani". Queste le parole di Beppe Marotta che ha dimostrato di avere le idee chiare per il suo futuro.

Lo ha detto ieri a Varese, casa sua, per quello che secondo la Gazzetta dello Sport è una chiusura del cerchio. Marotta aveva già ribadito più volte in passato che l’Inter sarebbe stata la sua ultima società - si legge sulla rosea -, ora è a un passo dalla stella personale, il decimo scudetto, un traguardo enorme per un dirigente. Il contratto con l’Inter scadrà nel 2027: l’ha rinnovato a fine novembre. Mollare in quella data vorrebbe dire aver completato 9 anni in nerazzurro e aver vinto tanto.

Ma c'è ancora spazio per un sogno: la Champions League, sfiorata due volte con la Juve e una con l'Inter.

