Romelu Lukaku è già idolo della Roma, ma a fine stagione potrebbe esserci l'addio: è in prestito secco dal Chelsea e - secondo la Gazzetta dello Sport - le richieste non mancano. Soprattutto dall'Arabia Saudita. "I suoi manager si stanno già fregando le mani, visto che in estate – quando scadrà il prestito – si riaprirà per lui sia il ricco mercato della Premier, sia quello ancora più ricco dell’Arabia Saudita. Una sfida che, compiuti i 31 anni, potrebbe anche accettare", avverte la rosea.

Fin qui Lukaku è stato l'oro di Mourinho, non a caso i gol realizzati dai giallorossi (16) superano gli expected goals (12,59). E proprio il possibile addio del portoghese potrebbe essere uno dei fattori che spingerebbero il belga verso nuovi lidi. "Onorato dell’interesse dell’Al Hilal, ma non sono stato completamente convinto. Sono il più grande club del Medio Oriente e il campionato saudita diventerà uno dei più grandi al mondo, ma non volevo ancora lasciare l’Europa", ha detot di recente Lukaku. "Occhio alla parola «ancora». Presto potrebbe fare tutta la differenza del mondo", spiega la Gazzetta.