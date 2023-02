Tutto archiviato. Tanto rumore per nulla ( RILEGGI QUI ). Il battibecco tra Lukaku e Barella è stato risolto, come conferma oggi anche la Gazzetta dello Sport : niente multa, l'Inter ha deciso di voltare pagina senza prendere provvedimenti dopo il faccia a faccia di ieri. D'altro canto, già dopo la partita c'era stata la rassicurazione di Inzaghi in tal senso: robe di campo, brutte ma che possono accadere.

"I dirigenti si sono presi qualche ora in più per riflettere ma alla fine hanno deciso di non aggiungere carne al fuoco - racconta la rosea -. Nessun provvedimento disciplinare, quindi: è bastato il rimprovero immediato per una scena che – oltre ad essere stata brutta da vedere – ha influito pesantemente sul clima di nervosismo che la squadra stava palesando in campo, dovuta dalla difficoltà di sfondare il muro della Samp. Barella e Lukaku hanno sempre avuto un buon rapporto e questo ha reso ancor più incredibile quanto accaduto. Ma l’Inter ha altre cose a cui pensare adesso e la dirigenza ha optato per non trascinare oltre la questione. Tensione genera tensione, meglio chiuderla lì e provare a guarda oltre".

