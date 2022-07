"Sceglieremo di volta in volta". È questo il piano di Simone Inzaghi per la nuova stagione: avere la sistematica possibilità di scelta che gli permetterà di vivere un'annata meno alle corde rispetto a quella conclusa. A testimonianza di ciò, le parole dello stesso piacentino nell'immediato post-gara con il Lugano, amichevole durante la quale l'ex Lazio ha avuto la sua primissima soddisfacente risposta. Una prima uscita che non può ancora dare certezze assolute ma che detta un primo schema di ciò che balena nella testa del tecnico nerazzurro, pieno di idee e soluzioni che partono dal solito 3-5-2, quest'anno però dalle molteplici varianti . "Eccola l’idea di Inzaghi - spiega la Gazzetta dello Sport nel paragone imbastito con Max Allegri, altro stratega dallo scudetto in testa -: sfruttare la qualità di una rosa profondissima per non dare punti di riferimento agli avversari e sfruttare il fattore sorpresa . Se poi le cose dovessero complicarsi, c’è sempre la Lu-La davanti a cui chiedere di far saltare il banco".

Se l'arrivo di Lukaku regala a Inzaghi e a tutta l'Inter riferimenti e garanzie in più rispetto all'anno scorso, improvvisare affidando ogni risoluzione finale alla LuLa non è l'intenzione del tecnico che applicherà al lavoro quotidiano uno zelante studio tattico che parte dall’inserimento del trequartista, esperimento che lo scorso anno "ha provato strada facendo" e che quest'anno può finalmente portare a maturazione. "Inzaghi quest’anno non cerca un piano B per la sua Inter, ma vuole presentarsi al via della stagione anche con un piano C e D, qualora fosse necessario. E scegliere su quale puntare prima di entrare in campo, magari guardando negli occhi i suoi giocatori. Da qui il suo 'sceglieremo di volta in volta' - spiegano i colleghi della Rosea.

Dalle alternanze Calhanoglu-Mkhitaryan, alla fantasia e duttilità di Correa che con le sue caratteristiche può essere congeniale alla LuLa, passando per la versatilità di Asllani, che potrà fungere da vice-Brozo o vice-Barella... Insomma Inzaghi avrà modo e tempo per sbrizzarrirsi con la fantasia tattica, divertirsi e far divertire: "Più spazi, più geometrie, più idee. E per gli avversari, più pericoli in ogni zona".