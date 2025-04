Lautaro Martinez salta anche il derby di oggi, ma è pronto per tornare a disposizione di Inzaghi in campionato.

"Ho fatto il massimo per esserci domani sera (stasera, ndr), ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo", ha scritto ieri sul suo profilo Instagram il campione argentino.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il Toro sperava di andare almeno in panchina. Ieri, comunque, l’attaccante si è allenato a buon ritmo: tornerà a disposizione sabato in campionato contro il Parma