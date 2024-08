Questa sera l'Inter campione d'Italia debutta in un San Siro da tutto esaurito, ma senza il suo capitano. Per la prima stagionale dei nerazzurri in casa, infatti, l'affaticato Lautaro Martinez non sarà neanche in panchina e non verrà rischiato da Inzaghi: lo sostiene La Gazzetta dello Sport, confermando però comunque ad Appiano pensano che il Toro possa tornare a disposizione tra un paio di giorni ed esserci per la sfida con l'Atalanta di venerdì prossimo.

Prima, però, c'è da affrontare il Lecce e la coppia d'attacco è stata già scelta: al fianco di Marcus Thuram, reduce dalla grande doppietta di Genova, ci sarà Mehdi Taremi, pronto all'esordio dal 1' a San Siro. Rispetto a Genova potrebbe cambiare la catena di destra, con Dumfries e Pavard al posto di Darmian e Bisseck.

