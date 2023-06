Pur non avanzando ancora alcuna offerta formale, il Newcastle ha già reso noto all'Inter attraverso il forte interesse per Nicolò Barella. Come già annunciato nelle scorse ore dal Telegraph, gli inglesi sarebbero pronti a mettere sul piatto dell'Inter la prima offerta di circa 50 milioni di sterline, che si tradurrebbe in 58 milioni di euro. Cifra che non scalda nessuno dalle parti di Viale della Liberazione, dove il centrocampista sardo è considerato incedibile, come fa sapere la Gazzetta dello Sport che aggiunge una postilla: "Non c'è come lo scorso anno la necessità di chiudere il mercato con un attivo di 80 milioni, ma sarà sufficiente qualcosa di meno". Serenità che fa pensare in positivo, ovvero che Zhang non abbia alcuna necessità di cedere "il pezzo pregiato del suo centrocampo che, a sua volta, sogna un top club se dovesse abbandonare Milano". Certo, il progetto del Newcastle non è da sottovalutare, specie anche considerata la qualificazione in Champions League, ma non al punto da concorrere con i grandi top inglesi ma c'è da capire anche la vera intenzione dei Magpies sull'ex Cagliari, il segnale lanciato, attualmente non scalda, ma "potrebbe non restare isolato ed è probabile che si sia trattato solo di un primo approccio, con la cifra destinata a salire" chiosa la Rosea.

