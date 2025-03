Altro che tappa interlocutoria. L'Inter deve dare fondo a tutte le sue risorse - fisiche e mentali - per non scivolare contro il Monza, recuperare dallo svantaggio di 0-2 e conquistare i tre punti a San Siro che vogliono dire momentaneo +4 sul Napoli in attesa del match di oggi di Conte con la Fiorentina.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, quella che sulla carta sembrava essere una serata senza sussulti si è trasformata in una notte dai tratti epici, tra sussulti VAR, nuovi infortuni, rientri e gol d'autore.

"Di positivo c’è stata la reazione all’avversità potente dello 0-2, ma il Monza, con un piede in Serie B, ha confermato come oggi l’Inter sia una squadra cigolante e intermittente - sottolinea la rosea -. Forse è un problema di postura mentale, l’Inter non sta in campionato con la stessa testa con cui si applica in Champions. Forse è una questione di età: l’Inter di Inzaghi è una squadra matura, al top di se stessa. L’undici di partenza di ieri sera aveva un’età media di 30 anni e 311 giorni. Comunque finisca la stagione, bisognerà affrontare una ristrutturazione, abbassare l’anagrafe, rigettare le fondamenta per un altro ciclo".