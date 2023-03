Lo scudetto è ormai un miraggio, ma anche dopo il ko contro il Bologna i tifosi dell'Inter non abbandonano la barca. Per il match di sabato contro il Lecce, infatti, San Siro sarà quasi tutto esaurito, con quota 70mila spettatori già abbondantemente superata. E si punta oltre. "Anzi, se la gara non fosse stata vietata ai residenti nella Provincia di Lecce con pochi giorni d'anticipo (quando il settore ospiti era sold out), al Meazza ci sarebbero stati 75.000 presenti - scrive Gazzetta.it -. Con i biglietti del terzo anello blu che sono stati rimborsati complice il provvedimento preso dal Prefetto di Milano e che sono stati rimessi in vendita, non è detto che il traguardo del tutto esaurito non sia comunque raggiunto".