Al netto delle smentite di ufficio dal suo numeroso entourage, stando alla Gazzetta dello Sport, Franck Kessié finora è deluso dalla parentesi personale al Barcellona, complice ovviamente lo scarso impiego riservatogli da Xavi. Anzi, l'ivoriano sarebbe proprio desideroso di tornare Milano, ma dall'altra sponda del Naviglio, quella interista, che potrebbe raggiungere solo rinunciando allo stipendio da 7 milioni di euro che attualmente percepisce in Catalogna. Negli uffici di Viale della Liberazione, intanto, osservano con attenzione la situazione e hanno già preparato l'offerta: prestito con riscatto nella successiva stagione. Il trasferimento, a differenza di quanto era stato paventato a gennaio, non includerebbe uno scambio con Marcelo Brozovic che, a prescindere da questo potenziale affare, resta sulla lista dei cedibili sia per ragioni economiche che ambientali: "in società non è piaciuto soprattutto il recupero lento dall’infortunio, teleguidato dal suo preparatore personale Adreja Milutinovic, che, strano ma vero, sarebbe pure un collaboratore del Milan con il titolo di “head of performance”", si legge sulla rosea.