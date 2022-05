Ecco gli aggiornamenti della rosea per quanto riguarda l'interista, con la trattativa che sarebbe quella più avanzata al momento visto che il croato si sarebbe ormai deciso ad accettare l’offerta bianconera di un biennale da 6 milioni netti a stagione. "Ieri il mancino si è concesso un giorno di relax, accompagnando i suoi due figli Manuela e Leonardo a Gardaland. Anche a Cagliari è stato tra i migliori in campo, dimostrando di voler chiudere la sua esperienza in nerazzurro all’insegna della massima professionalità. È vero che i suoi agenti Jurcevic e Ljubicic hanno dato appuntamento a Marotta ed Ausilio a fine campionato, ma ormai questo summit arriva fuori tempo massimo. In viale della Liberazione ormai si sono rassegnati all’idea che Ivan cambierà sponda. Com’è comprensibile tutto sta avvenendo a fari spenti, anche per rispettare il vibrante finale di stagione nerazzurro. A Torino, però, danno ormai per certo l’arrivo della freccia sinistra, capace di rendersi utile in più ruoli su quella fascia".

