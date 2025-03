Buone notizie per Inzaghi in vista del match di domani sera con il Monza. Dopo la leggera sgambata di ieri, oggi i nerazzurri lavoreranno di nuovo in maniera profonda per preparare al meglio la partita di San Siro: pochissimo tempo, ma almeno dall'infermeria giungono aggiornamenti positivi.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, Carlos Augusto dovrebbe tornare in gruppo oggi ed essere convocato per domani. Rientro fondamentale vista la duttilità dell'ex Monza in un momento in cui a sinistra c'è piena emergenza. Il brasiliano potrebbe far tirare il fiato a gara in corso a Bastoni.

Sta meglio anche Calhanoglu, in campo solo nel secondo tempo contro il Feyenoord mercoledì scorso. Sia lui che Mkhitaryan (nemmeno entrato in campo a Rotterdam) sono pronti a riprendersi una maglia contro la squadra di Nesta. Con loro ci sarà Frattesi (rifiata Barella). Un posto dal 1' dovrebbe trovarlo anche Bisseck: da capire Inzaghi chi vorrà far riposare in difesa. Sulle fasce, invece, conferma obbligata per Dumfries e Bastoni.