Simone Inzaghi non ha in programma rivoluzioni di formazione per Inter-Venezia, secondo la Gazzetta dello Sport. Josep Martinez, quindi, dovrà aspettare il suo turno per il debutto assoluto tra i pali in maglia nerazzurra, mentre davanti Mehdi Taremi vedrà ancora dalla panchina la ThuLa. L'unico titolarissimo a riposo dovrebbe essere Nicolò Barella, sostituito da uno tra Piotr Zielinski e Hakan Calhanoglu, ieri provati entrambi nella formazione titolare: il polacco è in vantaggio, ma il turco ha qualche chance. Per il resto poche sorprese: in difesa spazio al trio Pavard-De Vrij-Bisseck, con Acerbi che magari entrerà a partita in corso per riassaporare il campo dopo l'infortunio; in mezzo fiducia a Frattesi, reduce dalla doppietta di Empoli, e al sempre presente Mkhitaryan; Dimarco e Dumfries, infine, agiranno da quinti.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

