La Gazzetta dello Sport dà i voti al mercato di gennaio, quello che una volta veniva chiamato di "riparazione". Non sbagliando: chi interviene a metà stagione, soprattutto quelli che lo fanno in modo massiccio, è perché ha sbagliato qualcosa o tanto nella sessione estiva. L'Inter si è limitata a qualche uscita minore, all'ingresso di Zalewski e al colpo Sucic per il futuro.

La rosea assegna la sufficienza ai nerazzurri: "Come da copione. L'Inter ha salutato Palacios e Buchanan e ha accolto Nicola Zalewski, decisivo nel derby. Un innesto sottovalutato: il polacco può giocare su entrambe le fasce e ha voglia di riscattarsi dopo mesi ombrosi. Avrà parecchio spazio. Sucic invece, mediano croato preso per 14 milioni più bonus, arriverà a giugno. È questo il manifesto della linea Oaktree: giovani, forti e futuribili", si legge.