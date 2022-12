In scadenza il prossimo 30 giugno, Chris Smalling potrebbe essere il terzo giocatore della Roma ad approdare a Milano, dopo Dzeko e Mkhytarian nel giro di un anno e qualcosa. Il difensore inglese, in attesa di capire quelli che saranno i risvolti del suo futuro, secondo i colleghi della Gazzetta dello Sport , è stato proposto all'Inter dall'entourage, proposta che in Viale della Liberazione hanno ascoltato con attenzione e che prenderanno in considerazione tra le eventuali 'occasioni'. Al momento però Marotta e Ausilio restano concentrati sul doppio fronte De Vrij , al quale "hanno proposto un rinnovo biennale alle stesse cifre dell'attuale accordo, ovvero 4 milioni netti a stagione", e Acerbi . Il new entry di Inzaghi, uno degli ultimi arrivati ad Appiano Gentile dalla Lazio, potrebbe essere riscattato la prossima primavera, versando alla societàdi Lotito 4 milioni di euro, "cifra che l'Inter vuole trattare" vista l'età del giocatore.

Per quanto riguarda l'ex United, l'agente James Featherstone, ha di recente incontrato Tiago Pinto senza però essere riusciti a trovare un accordo che facesse chiudere il discorso rinnovo. Non è un caso che l'entourage del giocatore stia sondando alcune big italiane: "Nell'accordo con la Roma c'è una clausola di rinnovo per un ulteriore anno - spiega la Gazza -, dunque fino al 30 giugno 2024, se il giocatore scenderà in campo nel 50% delle gare stagionali dei giallorossi". Vincolo che però, scatterebbe solo con il via libera del giocatore che in caso fi alternativa potrebbe riservarsi il diritto di rifiutare il rinnovo automatico. Secondo la Rosea infatti l'intento è quello di riuscire a trovare un club che possa garantirgli almeno due anni di contratto.