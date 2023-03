Dopo il debutto in Nazionale con gol, Mateo Retegui va a caccia del il bis. L'attaccante del Boca Juniors, ora in prestito al Tigre, dovrebbe avere infatti un'altra chance da titolare anche contro Malta: una nuova occasione per mettersi in luce anche in vista del futuro. Milan e Inter lo seguiranno con ancora più attenzione, anche se per parlare di derby di mercato è ancora presto.