Stefano Sensi tornerà a disposizione del Monza a fine gennaio dopo la frattura malleolo-peronale della gamba sinistra rimediata prima della sosta della Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista nerazzurro, legato all'Inter da un contratto fino al 2024, potrebbe essere acquistato dal Monza in caso di salvezza. In alternativa tornerà a Milano, ma l'Inter non lo considera più funzionale al suo progetto ed è pronta a cederlo.