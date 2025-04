L'obiettivo è chiaro come il sole: eliminare il Bayern Monaco e centrare la semifinale di Champions League. Nel frattempo, in vista della partita di domani, arrivano notizie ottime dal punto di vista economico.

Come scrive stamane la Gazzetta dello Sport, quello che produrrà il match di domani contro i bavaresi sarà un incasso enorme a livello di botteghino: il secondo della storia dell'Inter e il terzo in assoluto per lo stadio Meazza. Ovviamente sold-out l'impianto milanese, settore ospiti compreso con oltre 4mila tifosi Bayern. Secondo la rosea, la somma dovrebbe portare a un incasso superiore ai 9 milioni di euro, probabilmente oltre i 9,2 registrati l’anno scorso nell’andata degli ottavi contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Nello storico della biglietteria nerazzurra, questa sfida si posiziona dietro soltanto a Inter-Milan, semifinale di ritorno Champions 2022-23, quando si arrivò alla vertigine di 12,5 milioni di euro. Considerando anche il club rossonero, Inter-Bayern dovrebbe comunque stare sul podio, al numero tre: l’andata di quel derby di semifinale di due stagioni fa, con in casa il Diavolo, era arrivato a quota 10,4 milioni di euro.