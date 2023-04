All'indomani di Juve-Inter, la Gazzetta dello Sport ricostruisce (o prova a farlo...) il finale di gara caotico. Parte tutto dopo il rigore di Lukaku dell'1-1: "Romelu – beccato per tutto il tempo dalla tifoseria juventina e protagonista anche di un brutto fallo su Gatti che aveva infiammato l’anima della curva bianconera – esulta alla sua maniera, come ha fatto ultimamente anche con la nazionale del Belgio, insieme all’amico Doku: porta un indice alla bocca e l’altra mano sulla fronte, stile saluto militare. Come a dire: 'Voi criticate io non sento e vado avanti per la mia strada'. Ma stavolta lo fa fissando la curva nemica, la stessa che nel corso della ripresa avrebbe a lungo apostrofato con frasi razziste il centravanti belga. E alla quale urla “muto, muto” mentre viene sommerso dall’abbraccio dei compagni, che invano cercano di placarne l’ira. Qualcosa è successo e il “muto, muto” sembra riferito a qualcuno in particolare, piazzato alle spalle della porta juventina. Secondo il club nerazzurro ci sarebbero state pesanti frasi razziste, che gli ispettori Figc avrebbero sentito e registrato. Un fatto gravissimo, l’ennesimo in realtà contro Lukaku. Ma non finisce lì, perché prima di tornare a centrocampo Romelu e Cuadrado entrano a contatto e costringono l’arbitro Massa a mostrare il doppio cartellino giallo: Lukaku viene espulso, Cuadrado resta in campo, ma non per molto".