La Gazzetta dello Sport è sicura: l'Inter ha un Piano B per l'attacco. Gudmundsson resta comunque il preferito della dirigenza per puntellare un reparto che vedrà i nerazzurri perdere Sanchez e forse anche Arnautovic, senza dimenticare Correa: se il Marsiglia non dovesse vincere l'Europa League, infatti, il Tucu farà ritorno a Milano, ma potrebbe poi volare in Arabia.

L'alternativa all'islandese del Genoa è George Ilenikhena, 18enne attaccante francese di origini nigeriane che si sta facendo notare nell'Anversa, dove finora ha collezionato 28 presenze e 8 gol. Sul 'nuovo Osimhen' c'è il rischio asta, ma il club nerazzurro resta vigile.

