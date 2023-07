Accelerazioni, bluff, finte, depistaggi e poi il sorpasso definitivo: l'Inter batte tutti e si porta a casa Davide Frattesi. Niente da fare per Milan, Napoli, Roma e pure Juve, che aveva chiesto informazioni. Frattesi sarà nerazzurro. "Il patto di ferro tra i nerazzurri e Frattesi ha retto, al netto dei depistaggi di rito, dalla cortina fumogena stesa da entrambe le società per giorni e pure dall’ultimo piano B pensato per Inzaghi e chiamato Lazar Samardzic - si legge sulla Gazzeta -. Il 21enne mancino tedesco-serbo dell’Udinese continua a piacere tantissimo a dirigenti e tecnico Inter, ma rappresentava un’opzione di alto livello per cautelarsi nel caso fosse franato il progetto principale, ovvero l’azzurro del Sassuolo".

La definizione dell'affare è arrivata ieri, quando l'accordo tra i club è stato raggiunto con una formula articolata: prestito oneroso di 5 milioni con obbligo di riscatto di 22 milioni che dovrebbe scattare a febbraio del 2024 più il cartellino di Mulattieri (valutato 6 milioni), per un totale di 33 milioni di euro. "Per Frattesi, prossimo 16 nerazzurro (stesso numero che aveva al Sassuolo), un quinquennale da 2,8 a stagione e l’idea di svolgere le visite mediche tra domani e venerdì - aggiunge la rosea -. Per arrivare alla firma servono gli ultimi lavori di lima, con la definizione delle voci di bonus già decisi nel totale di cinque milioni e della esatta percentuale su una eventuale futura rivendita (si va dal 10 al 20% che il Sassuolo vorrebbe tenere per sé). Solo dettagli prima dell’ok definitivo che non pare in discussione".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!