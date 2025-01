Continua l'allarme in difesa per l'Inter, al quale si è aggiunto pure quello del centrocampo considerando i ko di Calhanoglu e Mkhitaryan.

Per restare al reparto difensivo, la pessima notizia è l'infortunio di Bisseck che si è rivelato più grave del previsto: per il tedesco il rientro è previsto addirittura per il derby del 2 febbraio, quindi salterà Venezia, Bologna, Empoli, Sparta Praga, Lecce e Monaco. Una mazzata per Inzaghi, proprio ora che con il rientro di Pavard e quello prossimo di Acerbi sperava di essersi messo alle spalle tutti i guai.

Il francese è a disposizione, ma non vede il campo da un mese e mezzo e quindi partirà dalla panchina: spazio a Darmian con De Vrij e Bastoni. Acerbi, invece, è quasi pronto: ieri ha svolto quasi tutto l’allenamento con il gruppo e la partita cerchiata in rosso, per il centrale dello scudetto, è quella di mercoledì con il Bologna. Lo conferma la Gazzetta dello Sport.