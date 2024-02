Un'Inter da record. La Gazzetta dello Sport ne sottolinea diversi per la squadra di Inzaghi che sta dominando in Serie A.

Il dato principale è quello dei punti in classifica: solo nel 2006/07, a questo punto del campionato, l'Inter aveva più punti dei 57 attuali (60 con Mancini). Ed è solo la terza volta che l'Inter vince le prime sei gare dell'anno nuovo. Tanti i gol segnati: oltre 2,3 di media a partita e ben tre calciatori con almeno 8 reti segnate (Lautaro 19, Calhanoglu 9 e Thuram 8).

Sempre Lautaro, con 19 gol in 20 presenze, va a caccia dei primati di Angelillo, Immobile e Higuain. Lo strapotere nerazzurro è certificato poi anche da attacco e difesa: il +41 di differenza reti è eclatante. E per Sommer sono già 14 i clean sheet in campionato.

