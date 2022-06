Cosa manca per annunciare ufficialmente Paulo Dybala all'Inter? Come racconta la Gazzetta dello Sport, tra il club nerazzurro e l'argentino è praticamente tutto sistemato, mentre resta da trovare una soluzione per le richieste avanzate dall'agente Jorge Antun. "L’ostacolo maggiore è trovare l’accordo con lui sui bonus e sulla necessità di legarli alla costanza di prestazioni di Paulo, purtroppo poco continuo negli ultimi tempi - si legge -. Da aggiungere, poi, l’annosa questione del premio alla firma, passaggio naturale in affari come questi, con giocatori in scadenza. Ci si rivedrà a giorni con intatto ottimismo, del resto l’agente sta gravitando spesso su Milano: in città si è visto con Carlos Navel, l’uomo degli sponsor della Joya, e Fabrizio De Vecchi, l’intermediario che ha aiutato in questi mesi Dybala".