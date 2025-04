Buone, anzi ottime notizie per l'Inter quelle che arrivano dall'infermeria: ben presto Inzaghi potrebbe riabbracciare i suoi infortunati.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, ancora stasera contro il Milan, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno di Thuram, Dumfries e Zielinski. Gli ultimi due, però, ieri si sono allenati a buon ritmo con la Primavera e con ogni probabilità domani torneranno a lavorare con i compagni, almeno con quelli che oggi non giocheranno il derby. A questo punto è facile ipotizzare la convocazione per la Roma.

Thuram, invece, ieri non si è visto in campo più per cautela e per una gestione dell'affaticamento muscolare, ma anche il francese dovrebbe tornare nell'elenco dei convocati per la partita di domenica contro i giallorossi.

Tre recuperi fondamentali in vista di questo ultimo pezzo di stagione.