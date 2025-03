Crescita esponenziale di Denzel Dumfries. L'esterno neerlandese ormai ha raggiunto livelli di eccellenza come certificato dalle sue prestazione anche in gare delicate. Una certezza per Inzaghi e per l'Inter: adesso nessuno può più far finta di nulla.

Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Dumfries aveva cominciato alla pari con Darmian, che lo aveva spesso scavalcato da titolare nell’annata dello scudetto, e con un rinnovo in sospeso dopo le frizioni di un anno fa, quando lui e l’Inter non trovavano la quadra mentre Dimarco, dirimpettaio a sinistra, autografava il prolungamento. C’erano tutte le premesse per una crisi, invece Denzel ha spinto sull’acceleratore e si è preso l’Inter: in campo, dove è andata in scena la sua versione migliore, e fuori, con il rinnovo fino al 2028 alle cifre di Dimarco, 4 milioni annui".

Dumfries è un fattore: solido in difesa e decisivo in attacco con gol e assist. Fin qui, per l'ex PSV, sono già 6 i centri in Serie A che ne fanno il terzo miglior marcatore della stagione nerazzurra alle spalle solo di Thuram e Lautaro. Le reti diventano 8 se ci si aggiungono anche le coppe (doppietta all'Atalanta in Supercoppa...).