Nella mattinata di oggi, che coincide con la vigilia di Inter-Feyenoord, Lautaro Martinez e Stefan de Vrij non hanno lavorato con il resto della squadra perché affaticati. I due saranno convocati (come anticipato dalla nostra redazione, LEGGI QUI) ma secondo La Gazzetta dello Sport è da escludere un loro impiego da titolari.

Inzaghi studia una formazione diversa rispetto all'andata, lasciando spazio a chi in questa stagione ha giocato meno e garantendo un po' di riposo a chi in questo periodo sta giocando di più. La rosea apre con il dubbio Sommer-Martinez tra i pali e ipotizza una difesa a tre composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni, con Dumfries e Carlos Augusto sulle fasce. In mezzo spazio a Frattesi, Asllani e Mkhitaryan, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere Thuram-Taremi.