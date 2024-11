Dopo l'infortunio rimediato con la Turchia, Hakan Calhanoglu salterà la trasferta di Verona. Sebbene non si tratti di nulla di grave, i nerazzurri non vogliono rischiare: il turco contro gli scaligeri resterà a riposo e al suo posto giocherà Asllani. Un'assenza, quella del turco, che acuirà i timori qualora la squadra di Inzaghi dovesse ricevere un rigore a favore. In quel caso chi andrebbe sul dischetto? La Gazzetta dello Sport ha provato a fotografare i possibili rigoristi in assenza di Calha.

Il vice del turco è Lautaro, ma conoscendo il "rapporto particolare" tra il capitano dell'Inter e il dischetto, e tenendo conto del bel gesto fatto nel match con la Stella Rossa, quando lasciò che ad andare dal dischetto fosse Taremi, che quel penalty se l'era procurato e fino a quel momento ancora a 0 reti, se davvero sabato al Bentegodi i nerazzurri dovessero guadagnare un tiro dagli undici metri a favore non è detto che a calciarlo sarà l'argentino. Qualora Zielinski, Taremi e Arnautovic dovessero iniziare in panchina, le soluzioni alternative a Lautaro potrebbero essere svariate: "Thuram fa tante cose, ma sul dischetto in tempi recenti non si è mai presentato. Non calcia un rigore dal 2019 e ha un bilancio di 3 errori su 8 tentativi. Dimarco ha un mancino come pochi al mondo, ma nell'unico precedente (contro l'Atalanta, il 25 settembre 2021) ha centrato una traversa che ancora trema. Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries e Barella non sono certo degli specialisti. Anche se Mkhitaryan in carriera ne ha tirati (12 centri su 15, di cui un solo rigore calciato e segnato in A, ai tempi della Roma) e con lo stesso Dimarco potrebbe essere l'alternativa a Lautaro". Ma questi sono tutti 'conti senza l'oste' e la scelta di Inzaghi non arriverà prima dell'ultimo allenamento, "quando i giocatori si fermano per provare i calci piazzati e il tecnico in base alla formazione che ha in testa indicherà i due o tre rigoristi. In attesa che il ritorno di Calha tolga tutti i dubbi".

