Il nome di Azzedine Ounahi , centrocampista classe 2000 dell’Angers e una delle sorprese del Marocco in Qatar, compare anche oggi sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. I radar di tanti top club si sono accesi dopo le prestazioni in nazionale del ragazzo: in corsa ci sono anche società finanziariamente più forti del Napoli , che per scelta e sostenibilità non sembra però intenzionato a partecipare ad aste.

"Da cifre al di sotto dei 10 milioni, come valutazioni di cartellino, ora il club bretone chiede oltre il doppio, forte anche di un contratto lungo (2026) - si legge -. Naturalmente Cristiano Giuntoli e il suo staff vogliono riflettere a fondo per investire cifre così importanti. Prima del Mondiale il Napoli sperava in una operazione che potesse bloccare il marocchino in gennaio per farlo arrivare in estate. Ora con la concorrenza incalzante - ci sono anche Inter e Marsiglia fra le altre - bisognerà attendere l’evoluzione".

