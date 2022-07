Salvo clamorosi colpi di scena sul mercato, toccherà a Edin Dzeko e Joaquin Correa completare il reparto offensivo dell'Inter alle spalle della LuLa . Come riportato da La Gazzetta delo Sport , i due sono stati a lungo indicati come possibili partenti sul mercato per fare spazio a Paulo Dybala , finito poi alla Roma . Entrambi ora hanno voglia di riscattarsi e dimostrare di essere all'altezza dell'Inter.

Dzeko partirà alle spalle di Lukaku, il bosniaco non rivendica una maglia da titolare ed è pronto a sfruttare le chance che Inzaghi gli concederà dopo i 17 gol e 10 assist realizzati nella passata stagione. Il suo contratto è in scadenza nel 2023, Dzeko farà di tutto per dimostrare all'Inter e ai tifosi nerazzurri di non essere un "bollito" e di meritarsi anche un nuovo contratto.

Voglia di rivalsa anche per Correa. Lo scorso anno il Tucu ha realizzato solo 6 reti, troppo poche per giustificare i 31 milioni di euro spesi per acquistarlo dalla Lazio. L'argentino ha lavorato sodo in questa prima parte di ritiro anche per scongiurare gli infortuni che lo hanno fermato nella scorsa stagione, le alternative tattiche di Inzaghi possono senz'altro agevolarlo aprendogli nuovi orizzonti.