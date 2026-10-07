La Champions League sarà ancora più ricca nel prossimo quadriennio, Come scrive Gazzetta.it, con il supporto dell’agenzia Relevent, i manager europei sono riusciti a raggiungere per il periodo 2027-31 una media di 5,1 miliardi di euro di ricavi annui per le competizioni UEFA, rispetto ai 4,4 miliardi del triennio 2024-27. Tradotto: il montepremi per le 36 squadre che parteciperanno alla massima competizione continentale salirà dagli attuali 2,458 miliardi di euro a 2,8 miliardi di euro, con un incremento del 15%.

Per fare un esempio pratico, si legge sulla rosea, l’Inter passerebbe dai 55 milioni di euro garantiti incassati in questa stagione, tra gettone di presenza e “value pillar” (il criterio che combina il vecchio market pool e il ranking storico), ai 60-65 milioni di euro nella Champions 2027-28, con il nuovo ciclo commerciale. Secondo questa proiezione, Juventus e Milan, più attardati nel ranking storico, passerebbero dagli attuali 40-45 milioni di euro a circa 50 milioni euro.