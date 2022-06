Spunta un nome nuovo per la mediana dell'Inter: i nerazzurri - secondo la Gazzetta dello Sport - starebbero seguendo da vicino le vicende di Ruben Loftus-Cheek, 26enne centrocampista inglese considerato un esubero in casa Chelsea. Contratto fino al 2024, ma messo ai margini da Tuchel che lo vorrebbe vedere altrove nella prossima stagione. Prezzo di 20 milioni trattabili: "Col passare del tempo, potrebbe pure essere presa in considerazione l’ipotesi di un prestito, meno difficile da digerire rispetto a quello del suo grande amico Lukaku. Lo stipendio da 3,5 milioni, poi, non sarebbe un problema", assicura la rosea.