Si avvicina a grandi passi il rientro di Hakan Calhanoglu, assente dalla finale di Riad a causa prima di un problema agli adduttori e poi di un fastidio a un polpaccio. Il turco non sta forzando e quando rientrerà potrà giocare senza rischi.

Come spiega la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo è sempre stato quello di rivedere il regista in campo nel derby con il Milan del 2 febbraio e la tabella di marcia è rispettata. Il risentimento al soleo andava trattato con la massima attenzione e così è stato. Inzaghi potrà riabbracciare il suo insostituibile senza timori di ricaduta, perché Hakan ha lavorato (e sta recuperando) senza mai forzare: l'allenamento di ieri - sempre personalizzato - è stato di buon livello, come quelli dei giorni passati e come i prossimi, si augurano in casa interista.

Niente Lecce, "tagliando" con il Monaco partendo dalla panchina e poi prontissimo per il derby.