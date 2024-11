È servita a poco la presenza di Calhanoglu nel ritiro turco nonostante l'impossibilità di scendere in campo: la Turchia ha perso male a Podgorica contro Montenegro e no è riuscita a ottenere la promozione nella Lega A di Nations League. Il regista nerazzurro non era nemmeno in panchina, visto il problema muscolare accusato nel match con il Galles: già oggi sarà a Milano dove - secondo la Gazzetta dello Sport - lo staff medico interista lo sottoporrà ad ulteriori accertamenti per stabilire con certezza il piano di recupero e i tempi per ridarlo a Inzaghi. Nessuna fretta: l'intenzione è quella di rimetterlo al top per la partita di Champions con il Lipsia in programma martedì prossimo

Intanto ieri alla Pinetina, oltre ai continui miglioramenti di Carlos Augusto, si è rivisto il blocco italo-francese: Thuram e Pavard da un lato, Dimarco, Barella, Frattesi e Bastoni dall’altro.

