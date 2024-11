Nessun giallo, nessun intrigo internazionale. "Ho scelto di restare qui, ma contro il Montenegro purtroppo non giocherò. Ringrazio il presidente dell’Inter Beppe Marotta per la comprensione", ha detto ieri Hakan Calhanoglu, smorzando sul nascere le polemiche che già stavano montando sul suo mancato rientro anticipato a Milano.

L'infortunio subito non è grave, ma stasera il centrocampista assisterà i compagni di nazionale da fuori senza correre rischi. "Spero di poter essere in campo a Verona", ha aggiunto il numero 20 nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, il piano dell’Inter era chiaro: anticipare il rientro di Calhanoglu, appurare l’entità lieve dell’infortunio e programmare il recupero. Il tutto con estrema prudenza, visto che la zona interessata è la stessa che aveva privato Inzaghi del suo regista per due settimane. Ma è stato proprio Calhanoglu a decidere di rimanere in nazionale.

Gli esami dell’altro giorno hanno escluso lesioni ma all’Inter non intendono forzare i tempi: si va verso l'esclusione del regista dal match col Verona (da capire se in panchina o direttamente fuori dai convocati), per poi riaverlo al top con il Lipsia in Champions martedì 26.

