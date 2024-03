A Bologna per il tagliando cruciale in vista di Madrid. Questa l'idea per Calhanoglu, tornato come da programma ad allenarsi ieri in gruppo e dunque pronto per scendere in campo domani al Dall'Ara assieme ai suoi compagni.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, di solito Inzaghi non schiera titolare un giocatore reduce da un infortunio, ma domani potrebbe esserci un'eccezione in modo da dare all'ex Milan almeno 60 minuti prima del cambio con Asllani.

L'albanese ormai è una garanzia e, nonostante il ruolo delicato, la fiducia in lui è massima. Ma riavere Calhanoglu a disposizione è senza dubbio una notizia estremamente positiva per i nerazzurri.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!