Hakan Calhanoglu non sarà a disposizione per la sfida di Champions League contro lo Young Boys, ma rischia di saltare anche la sfida con la Juventus di domenica sera: il turco al momento è in forte dubbio a causa di un'elongazione agli adduttori della coscia sinistra. Da valutare, invece, le condizioni di Francesco Acerbi, uscito anche lui dall'Olimpico per un problema al flessore sinistro: il difensore, informa La Gazzetta dello Sport, effettuerà gli esami domani.

Secondo la rosea pure Kristjan Asllani non sarà a disposizione per la trasferta in Svizzera per un problema al ginocchio, ma la buona notizia arriva da Piotr Zielinski che ha invece recuperato dall'infortunio. "Il polacco ha svolto una parte dell'allenamento in gruppo e sarà a disposizione per Berna", si legge.

