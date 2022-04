Sarà un' Inter differente negli uomini, rispetto alla gara con la Roma , quella che si presenterà al cospetto del Bologna . Ne scrive oggi La Gazzetta dello Sport , secondo cui tra la gara del Dall'Ara e quella di Udine , " Inzaghi è pronto a rimettere mano alla squadra, a dare nuove chance a chi lo ha sempre ripagato. Da Correa a Sanchez e D’Ambrosio , passando per il probabile esordio da titolare di Gosens : tutti pronti, tutti uniti verso lo stesso obiettivo".

Mercoledì dovrebbe toccare al "Tucu" al fianco di Dzeko (con Lautaro inizialmente in panchina). Il tedesco prenderà invece il posto di Perisic in una delle prossime due. In difesa Bastoni dal 1', ma potrebbe avere spazio anche D'Ambrosio.