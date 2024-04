Detto del recupero di Bastoni, Inzaghi valuta le opzioni per sostituire gli squalificati Lautaro e Pavard. Ecco quanto riferisce la Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda la difesa, l'idea è quella di rilanciare dal 1' il tedesco Bisseck, invece in attacco ci sono Sanchez (in vantaggio) e Arnautovic a giocarsi il posto a fianco di Thuram. Da capire anche la situazione relativa a Mkhitaryan, rimasto l'unico diffidato in rosa e, quindi, a rischio derby: chance per Frattesi?

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Sanchez.

