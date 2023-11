Buone notizie da Appiano Gentile per Inzaghi. Come conferma oggi la Gazzetta dello Sport, l'attenzione del tecnico interista è focalizzata soprattutto su due elementi: Bastoni e Sanchez. Sia l'azzurro che il cileno, infatti, si sono fermati durante la sosta per le nazionali e hanno dovuto saltare il match tanto atteso con la Juve.

Oggi, nella rifinitura alla Pinetina prima del Benfica, Sanchez proverà ad accelerare per trovare posto nella lista convocati per Lisbona: la caviglia dà ancora fastidio, ma in maniera inferiore. E migliorano anche le condizioni di Bastoni: qui la speranza è di rivederlo a disposizione per il Napoli.