Sette milioni con i bonus fino al 2029: questi i dettagli del prolungamento di Barella con l'Inter. Come rivela la Gazzetta dello Sport, tra il centrocampista e i nerazzurri è già tutto fatto, con la firma che arriverà però solo dopo la definizione del futuro societario. In parole povere: non appena sarà nero su bianco il rifinanziamento di Zhang.

Con questo contratto, Barella si issa in testa alla classifica degli italiani più pagati: il compagno Bastoni, altro pilastro di questa Inter sempre più "nazionale", lo guarda dal basso a quota 5,5. Federico Chiesa, juventino ma compagno da Spalletti, arriva sul podio a 5.

Decisivo il vertice a Madrid il 13 marzo, prima dell'eliminazione dalla Champions, tra l'Inter e l'agente del centrocampista sardo: in quella sede si erano smussati gli ultimi spigoli di una trattativa già bene avviata.