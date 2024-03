La nota negativa della giornata di ieri è senza dubbio l'infortunio di Arnautovic, che ne finale ha lasciato il campo per un problema alla coscia destra (mentre a Empoli si trattava della coscia sinistra). Secondo la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra c'è apprensione e le sensazioni non sono positive.

Stop precauzionale, invece, per Carlos Augusto, uscito nell'intervallo per un fastidio al polpaccio destro. Anche per lui, come per l'austriaco, ci saranno approfondimenti: Inzaghi incrocia le dita.