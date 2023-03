L'Inter da ieri è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare il match con la Fiorentina in programma al rientro dalla sosta per le nazionali, il prossimo primo aprile. In questi giorni, Inzaghi spera di veder svuotata l'infermeria, luogo virtuale che al momento vede presenti i vari Skrinair , Bastoni , Gosens e Dimarco .

Secondo la Gazzetta dello Sport, il poker nerazzurro svolgerà terapie personalizzate per tutta questa settimana, con lo slovacco in ritardo rispetto ai colleghi: difficile pensare possa rientrare con i viola. Al contrario, c'è ottimismo per gli altri tre: Bastoni, Gosens e Dimarco dovrebbero tornare in gruppo già da lunedì prossimo dopo il riposo programmato per il weekend. Di conseguenza, sarebbero regolarmente a disposizione per la Fiorentina. Lo staff di Inzaghi, peraltro, sta rimodulando i carichi di lavoro per far riacquisire brillantezza a un gruppo che ad aprile dovrà giocare ben 9 partite.

