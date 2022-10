Lautaro, Dzeko e Correa: in tre per due maglie. Questo è uno dei dubbi di Inzaghi in vista del match di stasera con la Samp. Il bosniaco e il Toro partono in vantaggio ma - secondo la Gazzetta dello Sport - non si può escludere l'inserimento dall'inizio del Tucu. Piaceri dell'abbondanza. "L’unica certezza, insomma, è che Lukaku partirà della panchina, ma aumenterà il minutaggio in campo, con la possibilità di rivedere Romelu in campo dal 1’ in Champions - si legge -. Prove generali per la grande sfida di domenica a Torino, in casa Juve, dove potrebbe tornare a splendere la Lu-La".