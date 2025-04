La Gazzetta dello Sport analizza il successo pesantissimo dell'Inter a Monaco di Baviera nell'andata dei quarti di Champions: "La semifinale non è in tasca, a San Siro sarà battaglia, ma pensiamo con che spirito l’Inter è uscita sabato dal Tardini. In due giorni, ha visto il Napoli arenarsi a -3 e ha strappato una buona ipoteca sulla qualificazione in Champions. È con questa autostima tirata a lucido che i nerazzurri ripartono da Monaco per andare a caccia di un triplete di soddisfazioni".

La rosea lo dice chiaro: ieri sera non era l’Inter rimontata a Parma. "E Inzaghi ha visto giusto: l’immenso Barella fa partite un’altra ondata, Carlos Augusto assiste ancora da sinistra e Frattesi in corsa firma l’impresa, prima di scaraventare il cuore in cielo, verso la nonna appena scomparsa. A San Siro sarà un’altra battaglia, ci sarà da mangiare altro sale, ma il sole delle semifinali è ora è più vicino", si legge.