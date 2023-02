È il Manchester United uno dei club maggiormente interessati a Denzel Dumfries, prescelto dall'Inter per il sacrificio economico estivo che consentirà di dare ossigeno alle casse del club. A confermare il forte interesse dei Red Devils per l'olandese è il Sun, ricordando che la società inglese ha già preso contatto con l'Inter per un possibile accordo già a gennaio, ma alla fine ha deciso di investire per l'attaccante Wout Weghorst.