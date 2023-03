Il portiere dell'Inter rientra nella top ten con questa motivazione: "In questo momento Onana è secondo in tutti i primi cinque campionati europei per gli expected goals (dato che misura la probabilità di un tiro di diventare un gol), dimostrando quanto sia affidabile e questo è impressionante, considerando che molti pensavano che fosse stato ingaggiato principalmente per la sua abilità con i piedi".