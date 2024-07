Giacomo Stabile vivrà la sua prima stagione in prima squadra tra i professionisti con la maglia dell'Alcione. Secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, infatti, l'Inter e il club orange hanno trovato l'accordo per un prestito secco di un anno e il ragazzo ha dato il benestare all'operazione. Giocherà quindi in Serie C con la neopromossa formazione milanese.

Non farà invece lo stesso percorso Alessandro Calligaris, portiere classe 2005: l'Inter ha deciso al momento di trattenere l'estremo difensore, reduce da un infortunio che ha condizionato la parte finale della passata stagione.