Quello avvenuto oggi tra l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani e Stefano Sensi, accompagnato dall'agente Beppe Riso, è stato un incontro tra le parti interlocutorio e nulla di più. Il club brianzolo ha comunicato al centrocampista la volontà di ingaggiarlo puntando forte su di lui per questa storica stagione nella massima competizione italiana. Il club rossobianco ha già trovato l’intesa con l’Inter per un prestito secco del classe '95, ma non ancora con il giocatore. Previsti nuovi contatti per i prossimi giorni. Nel meeting avvenuto questo pomeriggio tra Galliani e Riso si è parlato anche di Pessina, pallino di Galliani.